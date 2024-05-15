雲林地檢署偵辦虛擬幣詐欺集團案，發現高雄市林園警分局林園派出所陳姓員警涉案，有如台版「無間道」，今年1月聲押獲准後擴大偵辦，15日雲林地檢署表示再查獲洪姓員警等5人，洪嫌除參與詐欺集團，還擔任賭博網站代理商，涉犯《組織犯罪條例》、《刑法》相關罪嫌，向法院聲請羈押，另4人分別以2至3萬元交保。

雲林地檢署檢察官段可芳去年間緝獲虛擬幣詐欺集團車手，經溯源偵辦，發現陳姓員警涉入其中，今年1月率隊至高雄地區搜索5處，帶回陳姓員警等人，偵訊後認為陳姓員警擔任詐欺集團軍師，負責提供教戰守則，藉以規避警方查緝，向雲林地方法院聲押獲准，並持續擴大偵辦。

地檢署表示，檢察官段可芳本月14日再率隊至高雄地區，搜索高雄市林園警分局港埔派出所等10處，通知洪姓員警等7人到案說明，偵訊後認為洪員等5人涉犯《組織犯罪條例》第9條明知為犯罪組織予以包庇；《刑法》第268條、第270條公務員包庇他人意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博，以及第339條之4加重詐欺等罪嫌。

經漏夜偵訊，檢方認為洪姓員警涉嫌重大、且其身分為警員，未來可能會有與其他共犯或證人串證疑慮，15日向雲林地方法院聲請羈押，另4人為詐欺集團成員，分別予以3萬元、2萬元、2萬元、2萬元具保。

地檢署指出，本案經追查，發現此詐欺集團組織龐大、分工精細，已陸續羈押20餘名被告，粗估詐騙金額高達1億7000多萬元，將持續追查守護民眾財產安全。呼籲民眾投資任何虛擬貨幣，應在具有公信力的公開市場進行交易，切莫隨意輕信他人說詞，下載任何投資群組所推薦之APP。