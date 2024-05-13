市議員吳建德表示，有民眾車牌遭冒用收到13張罰單，員警卻沒協助追查。（市議員吳建德提供）

台中市議會13日進行警消環衛業務質詢，平地原住民市議員吳建德表示，有民眾車牌遭冒用，對方3月17日在西屯拒絕警方攔檢，員警一口氣舉發13項違規行為，事後證實是AB車，卻沒協助追查；他更透露，破案的清水分局還在車上搜出槍械及毒品，怒轟6分局落漆！6分局則指出，嫌犯最早於清水分局轄區違規遭告發，因此案件移由該分局偵辦。

蔡姓民眾向市議員吳建德、吳呈賢投訴指出，他在3月27日收到13張罰單，檢附違規照片與他的車牌一模一樣，外觀、車色乍看也很像他的車，但違規時間3月17日晚間8時許，他與家人根本沒開車到西屯區。

根據13張罰單上面記載的違規時間，集中在3月17日晚間8時52分至56分，短短5分鐘，對方駕車紅燈右轉、轉彎未規定使用方向燈、闖紅燈、不依規定使用來車道、併排臨時停車、在多車道不依規定駕車等，警方依密錄器全程錄影音錄影逕行舉發。

吳建德轉述蔡姓民眾說法表示，收到罰單隔天致電到西屯派出所詢問，值班員警竟說「如果要來吵架，他（值班員警）晚上才上班！」留電話也沒回。最後李員只丟下一句「你可以去裁決所申訴」，並沒有協助追查冒用車牌的嫌犯，放任不法分子以偽造車牌趴趴走，害他又收到6張違規罰單。

吳建德、吳呈賢認為此案顯為嫌犯為躲避避查，懸掛假車牌以製造斷點，並非單純交通違規。吳建德更透露，警方在車上搜出槍械及毒品，酸說「6分局真要好好感謝清水分局幫忙破案！」

6分局長何孟宗表示，此案冒用車牌違規行為，因橫跨數個分局轄區，最早是於清水分局轄區違規遭告發，因此案件移由發生地清水分局偵辦，清水偵查隊於5月9日查獲犯嫌，並移送台中地檢署偵辦。

6分局說明，蔡姓民眾車牌遭冒用，違規行為被警方開單，經分局查證後，已函請台中裁決處撤銷罰單，日後如遇類似案件，將調閱相關資料確認後，函請裁決處撤單，後續並追究冒用人刑事責任。另員警說話未具同理心及考量民眾感受，將擬行政責任議處在案，會再持續加強教育訓練。