南投縣議員林友友17日在議會縣政總質詢指出，往返台中、草屯的公車減班，晚間8時後沒有公車，在台中補習的國高中生只能搭計程車回家。南投縣長許淑華說，將與客運業者協商，盼增加班次，額外增加的費用由縣府補貼業者，解決偏鄉交通問題。

林友友說，草屯鎮以前往返台中市的交通很方便，近期公車班次減少太多，從台中回草屯的末班車是晚間8時，晚上8時過後沒有公車可搭，不少從草屯鎮到台中市就讀的國高中生，因為晚上還有輔導課或補習，若超過晚上8時，沒有公車可以搭，只能搭計程車回家。

許淑華說，交通是她最關切的問題，不管是公車路線，或新增的噗噗共乘、敬老愛心卡搭計程車等，致力建置滿足民眾大眾運輸需求的路網，尤其公車是長輩、學生最常搭乘的交通工具，因搭乘人數少，各路線幾乎都賠錢，長期仰賴交通部補助。

許淑華認為，草屯等鄉鎮夜間沒有公車，不過鄉親有搭車的需求，縣府將和客運業者商量，若超出中央補助既有路線及班次的費用，如8時半、9時各增加1班次，增加這2班次的費用由縣府補助業者，這是全縣都面臨的問題，縣府將找監理單位和各客運業者商議，包括哪些路線需要增加班次，哪些地方要新設站牌，再依各地的狀況調整，滿足民眾行的需求。