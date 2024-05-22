中捷砍人案引發社會恐慌，南投縣議員林芳伃認為，監視器只是輔助利器，還是要請警方對地方治安及安全多用心。（楊靜茹攝）

中捷21日發生男子在車廂持刀砍人案，北部則有殺人未遂犯從醫院脫逃趴趴走，因此南投縣議員簡千翔22日在縣政會議關心南投社會安全防護網，要縣府超前部署防患未然，南投縣長許淑華強調，各局處都有因應作為，也將透過中部治理平台讓社會安全網更嚴密。

簡千翔質詢，震驚社會的鄭捷在北捷殺人案昨滿10周年，沒想到中捷發生男子在車廂持刀砍人案，造成4人受傷，北部也有殺人未遂犯從醫院脫逃趴趴走，一路從基隆逃到台北市，引起社會恐慌，縣府有辦法保證這樣的事不會發生在南投？各局處如何因應，縣府能否超前部署防患未然。

南投縣教育處王淑玲說，近年教育部補助及縣府經費共投入2000多萬元，改善各校門口的攝影監視系統、門禁及校園緊急安全系統，學生上課期間加強門禁管理，各校也跟當地派出所簽訂安全支援協定書，每年也會做演練，讓師生建立安全防護觀念。

南投縣議員林芳伃認為，不管校園安全或社會安全網所有議員都相當關心，不能光靠攝影監視器系統，畢竟監視器只是輔助利器，還是要請警方對地方治安及安全多用心。

許淑華表示，不管哪裡發生食安、公安或刑案，各縣市看到都有警惕作用，開始進行演練或查緝，中捷案發生後，各局處也有因應作為，如教育處近年強化學園安全，衛生局派員定期訪視列管的關懷對象，避免模仿效應產生，也將透過中部治理平台讓社會安全網更全面、更嚴密。