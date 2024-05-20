前總統馬英九今天起終止卸任總統禮遇，馬後續的警衛安全任務，轉由警政署派遣執行。馬英九基金會執行長蕭旭岑今受訪時表示，蔡英文政府先前善意提醒馬辦申請隨扈，並指示警政署給予至少8位名額，經與警政署溝通後，確認8人的維安編制，並採輪班方式，一次4人，接下來馬英九出席公開場合，就會有4名員警隨行保護。

馬英九日前體檢時，遇到媒體跟拍，掀起議論，馬辦擔心卸任禮遇屆滿後馬的人身安全，前總統馬英九任期8年，依規定享有的8年特勤禮遇，今天屆滿正式結束，現有的警衛組特勤人員，將依規定在520當天解編歸建，馬英九後續的警衛安全任務，轉由警政署派遣執行。

蕭旭岑表示，前總統蔡英文政府曾善意提醒馬辦申請隨扈，並指示警政署給予至少8個名額，經與警政署溝通後，確認8人的維安編制，並採輪班方式，接下來馬英九出席公開場合，會有4名員警隨行保護。

蕭旭岑指出，馬英九4月訪問大陸進行「馬習二會」，成功降低兩岸緊張情勢，卻遭民進黨發動非常惡劣的「賣台」謾罵，鼓動民間「仇馬」情緒，日前健檢時遭跟拍騷擾，即是一個不好的訊息，希望總統賴清德不要坐視、縱容民進黨政客煽動支持者情緒，甚至暗中鼓動側翼攻擊馬英九，絕對要避免發生憾事。

根據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，卸任總統享5項禮遇措施，包括邀請參加國家大典、每月新台幣25萬元禮遇金、保健醫療、8至12名安全護衛等禮遇，另有處理事務人員、司機、辦公室及各項事務等費用，每年800萬元，第2年遞減為700萬元，第3年減為600萬元，第4年為500萬元，第5年以後不再遞減。