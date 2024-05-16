新加坡一直在兩岸關係上扮演重要橋梁，從「辜汪會談」到「馬習會」，都在新加坡舉行，李光耀、李顯龍父子更是長期在美中之間求取平衡，深獲兩大強國尊重。新加坡總理李顯龍5月15日卸任，由現任副總理兼財長黃循財接班。李顯龍即將結束20年的執政，是否會對台星兩國的互動產生變化？對此，政大外交學系教授李佳怡認為，新加坡政府制度已建立起來，且接任的黃循財出自公務體系也很務實，因此對台關係不會有太大變化。長久以來，台灣與新加坡雖然沒有外交關係，但兩國往來密切，《網路溫度計DailyView》帶您回顧李顯龍擔任總理20年間，與台灣相關的大事記。

新加坡採務實外交政策 李佳怡：以調停者身份立足國際

台灣與新加坡雖無邦交，但都在首都互設準官方的代表機構，雙方在政治、軍事、經濟等各領域皆保持密切關係。新加坡70%人口為華人，加上歷年領導人都是華人，兩國同屬小國，所以新加坡在國際社會上成功立足的方式，成為台灣政壇許多高層的參考依據。李佳怡分析，新加坡在東南亞具有領導地位，是台灣新南向政策鞏固關係對象之一。新加坡外交政策長期走務實路線，知道自己是小國，不與大國爭霸、在國際間樹敵，反而透過擔任調停者，不刻意選邊站，藉此增加國際影響力，不光是兩岸關係，前美國總統川普與北韓領導人金正恩會面，也是選在新加坡。

李光耀訪台高達25次 成兩岸首屆半官方會晤「辜汪會談」推手

回顧歷史上台星兩國重要互動，已逝世的前新加坡總理李光耀，任內曾訪問台灣達25次，堪稱是訪問台灣最多次的外國領導人。前總統李登輝曾於1989年出訪新加坡和李光耀會面，緊接著1993年由前海基會董事長辜振甫，與前海協會會長汪道涵於新加坡舉行辜汪會談。這也是自1949年兩岸分治以來，首度進行的半官方會晤。

李顯龍與馬英九 盼為區域帶來穩定和平

第十任總統陳水扁因台獨立場，影響台海的穩定性，2004年時任新加坡副總理的李顯龍，選在他即將接任總理前拜訪台灣。李顯龍的台灣行，引起北京極大的反彈，中國認為此舉嚴重違背新加坡政府一個中國承諾，並向台灣當局發出錯誤信息。當台灣政壇藍綠影響力出現變化時，新加坡開始與時任台北市長馬英九建立關係，而馬英九也於2007年以國民黨總統候選人的身份參訪新加坡，密訪李光耀、李顯龍父子。2011年李光耀再度來台，並與馬英九會晤，這也是他生前最後一次訪台。

2015年李光耀逝世後，馬英九親赴新加坡進行私人弔唁，同年馬英九與中國國家主席習近平以「兩岸領導人」身分在新加坡會面，這場馬習會也是1949年兩岸分治以來，雙方最高領導人的首次會晤。馬英九與習近平會面後，又安排與新加坡總理李顯龍茶敘，李顯龍表示，期盼馬習會可為區域帶來穩定和平。

新加坡因經濟跟中國關係近！李佳怡：民進黨接觸相對保守

李顯龍除了與馬英九友好，也是台積電創辦人張忠謀的老朋友。兩人最近一次見面是在2023年11月的APEC 亞太經濟合作會議，雙方互動熱絡，並舉行雙邊會談。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/11/08～2024/05/07）統計調查，近半年李顯龍與台灣的關鍵字，出現「張忠謀、蔡英文、賴清德」。總統蔡英文指派張忠謀擔任APEC代表，這是張忠謀第6度代表蔡英文、第7度代表台灣與會。

李顯龍曾說過，新加坡華人想的應該是落地生根，不是落葉歸根。賴清德於節目上表示，李顯龍這席話，讓他感觸很深，不管先來後到，認同台灣就是這塊土地的主人，民進黨就是這個理念，不分族群，大家都為這塊土地努力奉獻，讓國家能夠更好。雖然民進黨跟新加坡當局，並沒有像國民黨互動頻繁，但賴清德公開引用李顯龍的發言，凸顯出李顯龍在東亞、台灣具有一定的影響力。李佳怡認為，不分藍綠都跟新加坡政府維持一定關係，但由於新加坡很多資金投注在中國，跟中國走很近，因此對民進黨來說有一定限制，與新加坡的互動，比起國民黨較為保守。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月08日至2024年05月07日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『李顯龍與台灣』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。