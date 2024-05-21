立法院會今上演表決大戰，新上任的內政部長劉世芳與警政署長張榮興到立院周邊視察維安整備狀況；劉世芳受訪時表示，警力是按照17日狀況來部署，但保六大隊會加派女警，保護女性立委，因為要處理性別平等問題，院外也可能會有這樣需求。

劉世芳指出，不管處管室、院區內部的保六總隊、台北市警局或警政署，對於這兩天的立法院內院外情況，皆確保立委出入安全。同時也會確保來陳抗團體安全，不管他們是什麼政治立場，以防治安出狀況，感謝警方在第一時間就已部署。