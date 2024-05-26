苗栗縣長鍾東錦等人合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦與立委邱鎮軍中港溪流域聯合服務處，26日在頭份市中山路187號正式揭牌成立。鍾東錦、邱鎮軍表示，聯合服務處成立後，鄉親有任何建議和需要協助的地方，請直接向服務處反映，他們會傾全力達成鄉親的期望，同時也將集結所有力量與資源協助地方推動與完成重大建設。

今日成立大會，除了鍾東錦、邱鎮軍到場，苗栗縣議會副議長張淑芬、議員陳永賢、鄭聚然、徐功凡、蕭詠萱、前副縣長林久翔、頭份市長羅雪珠、三灣鄉長李運光、南庄鄉長羅春蓮、苗栗市長余文忠、國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰，以及農漁會總幹事、代表會主席、青工會幹部等到場恭賀，場面熱鬧。

鍾東錦表示，立委經常要向中央爭取建設及經費，因此藉由與地方民代合作，將使溝通管道串聯，資源有效整合，讓服務更加貼近民意，尤其中港溪頭份、三灣、南庄的鄉親更能免去舟車勞頓之苦。

邱鎮軍指出，中港溪聯合服務處是競選時對選民的承諾，感謝縣長鍾東錦的協助，讓優秀的議員、代表、村里長能夠一起為選區民眾服務，盡量讓民眾不要舟車勞頓就能解決問題。

鍾東錦也強調，聯合服務處揭牌成立才是服務的開始，把優秀的服務團隊留在此為民眾服務，縣長與立委一定會攜手來服務鄉親朋友，兌現選舉時的政見。