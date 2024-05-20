高雄左營警方上周五（17日）發現有男子在網路貼文，指稱把5張提款卡，以店到店的方式用包裹寄給騙徒，警方在網路巡邏發現此文後，主動到超商埋伏，但直到昨天（19日）凌晨還沒有人到超商取件。警方研判騙徒可能已經察覺，所以先扣下這包裹，再循線偵辦。

有男子上網貼文說，有人對他提出只要寄出提款卡就會給5萬元，還簽訂保管合約書證明其為正當公司。但當這男子寄出5張提款卡後，在臉書某社團詢問是否被騙及涉刑事案件等。有網友留言可能遇到詐騙集團，這些帳號將淪為人頭帳戶。男子驚覺被騙，趕緊報警。

岡山警方於5月17日到岡山空軍官校宣導反詐騙知識。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

左營警分局文自派出所於5月17日執行網路巡邏時發現這貼文，即主動偵辦，但沒有逮到至超商取件的騙徒。警方19日先扣下這包裹，相關資料將於彙整後一併送請左營分局偵辦。

此外，岡山警方則於5月17日到岡山空軍官校舉辦識詐教育宣導，以增進反詐知能。警方整理出「假交友詐騙」、「假網拍詐騙」等狀況，宣導反詐騙知識。