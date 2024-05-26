台南市警方24日下午在中西區康樂街1家銀行前巡邏，見沈姓男子行跡可疑，上前盤查發現他身上有27張金融卡，其中6張列警示帳戶，在場另1位王姓男子見苗頭不對掉頭就走，遭警及時逮獲，依詐欺與洗錢罪嫌移送台南地檢署偵辦，逮人的海安所副所長高德陵不到2個月抓了6名車手，被封為車手剋星。

24歲沈男為花蓮人、21歲王男為台東人，前者擔任詐騙集團「收水手」，負責將提款卡發給下游車手提領，監看取款，後者為負責領錢的車手。

警24日在中西區逮2車手，沈嫌身上查獲27張金融卡，王嫌身上查獲15萬元現金。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

2人一組日前到康樂街一家銀行前提領贓款，鬼祟的沈男率先敗露行跡，在銀行門口遭警盤查，搜出身上有27張金融卡，正在盤問時，眼尖的高德陵再發現不遠處的王男轉頭離開現場，疑為詐騙同黨。

警方隨即將王男抓回，並以兩人身上手機互撥，證明彼此認識，隨即在王男身上查獲剛提領到手的15萬元現金，將2人帶回警所調查。

警方發現27張金融卡中，有6張已被列為警示帳戶，陸續找來6名被害人，在5月中旬皆遭「購物解除分期付款」的詐術方式，受騙匯錢，共約112萬元。有的帳戶正有許多不明款項匯入，調查後將沈、王兩嫌依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌送辦。

高德陵為資深警員，在中西區服務多年，最近查找車手甚有心得，他1個多月來獨自查獲6名車手，逮獲案件超過整個警分局的5分之1，被封為車手剋星。