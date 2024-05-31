央行每年5月底發布金融穩定報告，本期彙整去年初至今年4月間的國內外經濟金融情勢發展，並分析影響台灣的金融體系風險。央行表示，今年初以來全球通膨趨緩、景氣回升，但地緣政治衝突不斷，經濟前景不確定性仍高。但我國金融機構維持穩健經營，金融基礎設施亦順暢運作，整體金融體系仍維持穩定。

今年股市表現亮眼，央行提醒仍要「密切關注」，尤其，因台股上漲、美國降息預期及高股息誘因，帶動近期指數股票型基金（ETF）規模成長快速，至年4月底已高達4.75兆元，隨商品複雜性及投資風險上升，央行認為應密切關注相關風險。

央行官員說明，ETF對股市有助漲助跌的效果，央行會持續關注市場發展；但管理面則屬金管會職權，金管會去年已經採取多項措施，促進金融穩定。

至於房市方面，近期新青安貸款帶動房市加溫，引起過熱疑慮。央行從兩大方向觀察，認為本國銀行風險可控，一是銀行房貸或建築貸款逾放比很低、二是銀行不動產逾放覆蓋率也大幅拉高，晴天儲糧下，有能力因應未來可能風險。

央行報告指出，至3月底房貸與建築貸款逾放比率分別降至0.06％、0.04％ ，不動產貸款風險控管尚屬良好。央行目前祭出五度調整選擇性信用管制措施，且與金管會合作加強不動產貸款專案金檢，目前均有助房地產市場穩健發展。

官員補充，國銀不動產逾放覆蓋率在2019年僅500％多，但至去年底已提升至960.96％，算是相當高的水準，銀行對於放款風險一直拉高備抵呆帳提存，等於是晴天儲糧，因應未來可能風險。

官員也說，央行金融穩定報告是看整體面，主要是評估銀行對不動產貸款的風險控管；而央行對房市也很關注，觀察目前不動產貸款占總放款比率仍居高，大約還在37％左右，這部分還是要持續留意。另，財政部也針對新青安貸款，要求公股銀進行貸後追蹤，加強風險控管。