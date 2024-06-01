北市一名暱稱Jacko、「佳扣」的謝姓髮型設計師，2019年間為抽成業績獎金，不實登記顧客消費金額，共詐得3682元遭起訴。台北地院認定犯4個詐欺取財罪，各判處拘役35日，合計應執行拘役120日，得易科罰金。可上訴。

判決指出，謝姓髮型設計師自2019年6月15日起至2020年5月8日前某日時止，擔任威廉台大店的設計師兼店長，負責店內營運、營業日報總表的刊登及將相關營業收入及顧客消費等營業事項登載至該集團美髮管理電腦系統等業務；於卸任該店店長後，則是擔任該店的外聘設計師。

因威廉集團與設計師定有抽成規定，每月是按管理系統中所登載顧客「實際消費」金額，扣除依不同消費項目所各自不同成本後餘額，基本上以46％比例計算之金額作為「實際服務」設計師的業績獎金，並於次月直接撥付各該設計師帳戶。

判決指出，謝姓髮型設計師不實登載顧客消費金額，四次分別詐得業績獎金398元、1111元、1195元、978元，共3682元。謝姓髮型設計師不實登載顧客消費資料的目的就是為虛灌業績，而以此不實資料，藉由管理系統自行運算而獲得其本不應該獲取之業績獎金，其就四行為均分別成立詐欺取財罪。