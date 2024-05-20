桃園受理危老輔導案件居六都之末，議員力促找出申請低落的原因，並積極協助民眾危老重建，避免頻繁地震影響市民居住安全。（都發局提供／蔡依珍桃園傳真）

0403花蓮大地震震出老舊大樓問題，議員李家興和劉曾玉春說，桃園危老建築申請量連年居六都之末，和台北相差近百倍，直指台灣位處地震帶，更該積極介入幫助民間加速推動。都發局長江南志坦言桃園城市相對年輕，開發量能集中新興重劃區，年初已修正獎勵核算基準，並將成立都更專案辦公室，加速推動老舊建物更新。

李家興和劉曾玉春說，桃園市屋齡超過30年的老舊建物約30萬戶，其中大樓9萬戶、公寓5.5萬戶、透天15.5萬戶，但桃園受理危老輔導案件僅184件，遠低於台北的1030件、新北550件、台中760件、台南346件、高雄316件，市府應找出申請低落的原因，並積極協助民眾危老重建，避免頻繁地震影響市民居住安全。

江南志說，桃園是一座相對年輕的城市，近年建設能量集中新開發區，其他五都缺乏新開發區，才會積極在舊市區尋覓可開發用地，市長張善政上任後發現問題，除持續政策宣導、增加申請管道，面對全台統一的危老獎勵標準，也於今年初修正核算獎勵。

江南志也坦言，危老案件重建要所有權人100％同意，整合不易，正研擬推動防災型專案都更，一定面積以上、具潛在危險的社區，經50％同意、申請，住宅處即專案協助辦理都計變更，提高其基準容積，最高得以基準容積的2倍或原容積的1.5倍都更重建。

江南志說，6月將成立都更專案辦公室，統一窗口辦理都更流程、財務試算、媒合開發商及建商等工作，只要社區住戶50％以上同意，將協助財務模擬，75％以上同意，則協助模擬選配與招商，盼透過簡化行政程序及法令放寬，加速老舊建物更新。

江南志提到，台灣在921大地震後，已大幅度修正建物耐震規範，0403花蓮大地震中可發現，只要依照相關法令及耐震專業設計的建物，都能達到大震不倒。