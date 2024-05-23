經過一整季的拚殺之後，PLG季後賽登場了，首戰就是例行賽戰績最佳的桃園璞園領航猿迎戰例行賽戰績第四的新竹御頂攻城獅，盧峻翔與沃許本聯手，加上全隊5人得分上雙，95比82旗開得勝拔得頭籌。

雙方在例行賽交手8次，領航猿握有6勝2敗的對戰優勢，開賽後領航猿本土球星盧峻翔打得非常積極，進攻上也很有侵略性，首節就攻下10分，帶領球隊25比22領先。

次節雙方肢體碰撞相當頻繁，攻城獅洋將霍立飛在禁區的一次強攻遭到裁判吹判進攻犯規，吞下整場比賽第3次犯規，而這次吹判也引起攻城獅總教練的不滿，抗議聲音過大而被追加了技術犯規，領航猿趁機發動12比0攻勢，將領先分數擴大至15分差距。

霍立飛禁區得分，攻城獅總算終結得分乾旱期，高國豪出手命中，攻城獅回敬6比0得分。李家慷三分線外破網，緊接著又快攻得分，單節攻下7分，領航猿再次將優勢擴大到16分，也逼得攻城獅緊急喊出暫停。

周儀翔憑藉著強壯的身體素質硬扛出手得分，沃許本雙手灌籃，半場戰畢領航猿單節28比14攻勢，53比36，取得17分領先優勢。盧峻翔16分、4籃板，李家慷11分，沃許本10分、8籃板；攻城獅陣營也只有霍立飛的12分、10籃板表現最出色，高國豪帶傷上陣4分。

易邊再戰，攻城獅反擊的很快，尤其是田浩獨拿5分，9比3攻勢縮小落後分數，不過當領航猿回過神來之後也開始加強了防線，加上對方雙洋將陷入犯規麻煩，領航猿頻頻站上罰球線，雙方再次回到16分差距。

上半場毫無建樹的伯朗，第三節兩記三分球幫助領航猿將領先分數擴大至18分，但攻城獅兩次成功反擊，打完第三節領航猿73比59，保有14分領先優勢。

比賽來到決勝節，高國豪在籃下針對伯朗的出手進行拉手犯規，而且拉人動作持續不放，導致伯朗有甩肩的動作，裁判追加高國豪技術犯規，伯朗罰進1球之後，隨後又飆進三分球吐了一口悶氣，盧峻翔從高國豪手中抄截，快攻上籃又導致高國豪犯規，吞下第5犯退場休息。

領航猿盧峻翔、伯朗與葛拉漢聯手打出10比5攻勢，將領先分數擴大至19分。陷入絕境的攻城獅3度得手，縮小落後分數。伯朗抓下進攻籃板，盧峻翔上籃得分，領航猿領先15分，不過朱雲豪連續兩記三分球，曾柏諭破網，攻城獅8比0攻勢，將落後分數縮小至7分差距，出現逆襲希望。

伯朗翻身跳投得分，沃許本籃下出手，幫助領航猿止血，再次將領先分數拉開至雙位數，同時也摧毀了攻城獅的反撲氣焰，最終有驚無險地保住勝利果實，寫下主場12連勝紀錄。盧峻翔24分、5籃板、7助攻，沃許本20分、10籃板，伯朗14分、6籃板，葛拉漢13分、12籃板，李家慷11分。

「獲勝關鍵就是全隊沒有鬆懈下來，尤其是第四節被對手追上來的時候。」盧峻翔賽後表示，「第一場就能在主場贏球，接下來還有很多硬仗要打，必須打好每一場。」

攻城獅霍立飛22分、19籃板，艾夫伯11分、7籃板、5助攻，朱雲豪11分，狄帝10分、9籃板，全場61個籃板比對手來的多，可惜19次失誤成為最大敗因。