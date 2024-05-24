P. LEAGUE+ 今日（05/24）公佈2023-24球季Porsche 05月最有價值球員，本季年度洋將熱門人選之一的沃許本，05月繳出場均21.8分13.8籃板Double-Double的表現，幫助桃園璞園領航猿05月拿下5勝1敗最後成為例行賽排名第1，沃許本也因此獲得單月最有價值球員。

PLG 2023-24 球季季後賽席次及排名爭奪戰，到了05月正式進入白熱化階段。領航猿在04月結束時戰績和夢想家不相上下，雙方都有機會問鼎例行賽龍頭寶座，而沃許本此時展現全能身手，連2戰得分破20幫助球隊05月一開始就取得2連勝，在05/12面對夢想家的天王山之戰，沃許本繳出18分14籃板率隊在延長賽贏球，讓領航猿在例行賽龍頭爭奪戰佔得先機。隨後在05/15面對有林書豪回歸的新北國王，沃許本同樣也有17分15籃板的出色表現，讓領航猿拉出一波4連勝穩住例行賽第1的席次。

沃許本在05月最有價值球員投票中，24張選票（包含2張球迷選票）獲得13張第1名的5分、以總分74分生涯第1次獲選單月最有價值球員。

05月最有價值球員前3名得分如下：

沃許本 (領航猿) 74分

陳又瑋 (鋼鐵人) 44分

盧峻翔 (領航猿) 24分