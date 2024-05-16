世界羽聯BWF超級500系列泰國羽球公開賽，16日最早的台灣選手賽程，是「羽球王子」王子維、李佳豪的男單16強，兩人激烈對抗了3局，李佳豪以18比21、21比17、21比18力克王子維，個人今年賽季第2次晉級8強。

這不過是兩人在BWF有列入世界排名積分計算的巡迴賽賽事第2次交手，王子維世界排名第23，李佳豪第36差距不大，第1局8次平手也幾次互換過領先，該局尾聲王子維拚出3分領先，並率先搶下一局。

第2局李佳豪展開反擊，透過5比1攻勢搶佔領先優勢，期間王子維4次追到剩1分差，李佳豪都順利守住領先，拿下第2局也將比賽帶進第3局，決勝局李佳豪也更加積極攻擊，中後段拚出19比12、7分領先保險，王子維這時回敬連得6分的高潮讓比賽一度出現懸念，李佳豪再次挺過壓力先出現賽末點，最後一記斜線攻擊得分，結束比賽，李佳豪興奮跪地握拳吶喊。

李佳豪8強賽交手世界排名第27的香港選手伍家朗，兩人過去對戰過3次李佳豪落敗，期許這次能有所突破。