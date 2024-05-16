世界羽聯BWF世界巡迴賽超級500系列泰國羽球公開賽，16日男單另一場寶島內戰為周天成對上戚又仁，周天成21比13、21比16直落二獲勝，晉級8強。

第1局開局周天成就取得3比0領先，並持續維持領先位子，並在15比13戚又仁再度追近分差後，透過連得6分先拿下局數；第2局周天成在6比6平手後透過連得5分氣勢拉開差距，就此領先到終場。

周天成將與日本奈良岡功大、香港吳英倫之間的勝方爭奪4強席位。