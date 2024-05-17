世界羽聯BWF超級500系列泰國羽球公開賽，賽會第8種子、世界排名14的台灣一哥周天成17日面對賽會第2種子、世界排名第5的日本名將奈良岡功大，周天成憑藉以往交手2戰全勝優勢，再次直落二過關晉級四強。

周天成與奈良岡功大首次對戰是在2022年台北公開賽男單決賽，當時小天花了61分鐘，2比1後來居上奪下冠軍；去年亞洲混合團體賽分組預賽，小天直落二輕鬆擊敗奈良岡功大。

此次雖然對手的種子與世界排名都比小天高，但小天的戰鬥意志與體能明顯比奈良岡功大還得出色，第一回合7比7平手之後小天逐步拉開領先優勢，21比14搶得先機。

次局，周天成不但掌握場上節奏，而且還多次打到對手趴在地上喘息，可惜在16比9領先的時候連續被奈良岡功大追回4分，情勢一度緊迫，好在小天及時回穩連拿3分，19比13再次擴大領先局面，最終以21比15收下勝利，同時也是對戰3戰全勝。