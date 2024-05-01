2024湯優盃男女羽球團體賽，中華男子隊1日在小組賽最後一場出戰日本，第1點單打一哥周天成和對方西本拳太激戰3局，無奈18比21、21比15、15比21飲恨，中華隊目前總比分0比1落後。

湯優盃是男子湯姆斯盃、女子優霸盃合稱，中華女子隊1日上午在小組賽最後一場戴資穎未出賽，0比5不敵泰國，不過賽前就已確定晉級8強，中華隊將以分組第2前進8強。

下午5點中華男子隊也迎來最後一場小組賽，第1點單打周天成就和西本拳太大戰78分鐘才分出勝負，天哥無奈以1比2局數讓出勝利。

男雙排點上，教練團再度讓東京奧運金牌組合李洋／王齊麟分開，與日本這場第2點男雙王齊麟搭配楊博軒，因為是臨時組合，在BWF官網的對戰沒有顯示排名，兩人要挑戰世界第6組合保木卓朗／小林優吾。

稍後第3點男單中華隊林俊易把關，面對日本渡邊航貴，第4點男雙李洋配葉宏蔚，對壘古賀輝／齋藤太一，第5點單打中華李佳豪對前世界球王桃田賢斗，是雙方在BWF賽事首次交手。