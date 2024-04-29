2024湯優盃男女羽球團體賽小組賽接近尾聲，中華男子羽球隊29日小組賽第2場以總比分4比1擊退捷克隊，2連勝和日本攜手確定晉級8強。

中華隊和捷克隊這場一哥周天成未上陣，第1點單打由世界排名第17的林俊易打頭陣，21比13、21比12擊敗世界排名第54洛達（Jan Louda），第2點單打世界第23王子維負責，經過3局、超過1小時對抗，22比24、21比10、19比21飲恨世界第265名克拉爾（Jirí Kral），讓雙方總比分1比1平手。

第3點雙打李哲輝／楊博軒21比16、21比16獲勝，第4點單打由首場小組賽未出賽的李佳豪提拍奮戰，21比10、21比9擊敗柯普瑞瓦（Dominik Kopriva），為中華隊拿到確定勝利的分數，最後一點男雙由東京奧運金牌好手李洋搭配另一位雙打好手葉宏蔚，直落二關門。

湯優盃是男子湯姆斯盃、女子優霸盃合稱，每次對壘會進行3點單打、2點雙打，由於小組賽有積分排名計算，因此5點都要打完，中華隊2連勝和日本一樣，雙雙提前鎖定8強，由於中華隊兩場比賽拿8點、失2點，日本隊目前兩場都是5比0大勝，因此日本隊暫居分組第1，中、日5月1日小組賽末場交手，贏家就可以分組龍頭前進8強淘汰賽。