立院國會改革陷入僵局，場外聚集大批綠營支持者抗議，未料在社群上，有狂熱綠粉發文暗示要大家肉搜民眾黨團總召黃國昌兒子，引發軒然大波，對此衛福部也說重話，表示此舉已違法，呼籲網友勿踩紅線。

醫師蘇一峰在臉書貼出截圖，Threads上一名綠營支持者發文「偶爾會看到德德同校同學無意間透露他念哪，為什麼沒看過黃國昌兒子同校同學洩露風聲，是threads上的國中生太少嗎」，還在留言補充年級，煽動網友進行肉搜，蘇一峰痛批「可以討厭一個人，但不要放棄當一個人，沒水準的做法只會讓人瞧不起」。

文章曝光後引發軒然大波，起先該名綠粉還辯稱自己沒要肉搜，只是好奇，反嗆留言網友才是騷擾，發現事情鬧大後現已刪除文章，但已被網友備份。

對此衛福部指出，如果網友真的因此起鬨，肉搜孩子，公開資訊，將涉及個資法與兒童權利公約，尤其後者對兒童隱私權非常重視，保密程度遠高於成人，在台灣也已國法化，會依是否有涉及傷害、預謀等進行判斷，呼籲網友切勿以身試法，「大人的事大人解決，不要波及孩童」。