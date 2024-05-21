台灣人喜歡出國旅遊，其中最愛去日本、韓國、泰國、越南等，甚至歐洲、美加地區，但有網友好奇，台灣人怎麼很少人去亞塞拜然、喬治亞等中亞地區旅遊。對此，內行網友指出，主要原因出在簽證很麻煩，還有交通、治安問題。

原PO日前在PTT表示，以台灣人這麼愛旅遊的個性，怎麼好像很少人去中亞玩，指出中亞的一些國家在台灣好像都默默無名，像是亞塞拜然、喬治亞、烏茲別克、哈薩克、土庫曼等，都沒什麼人討論要去這裡旅遊，是因為很無聊嗎？還是有其他原因。

貼文PO出後，許多網友指出不去中亞地區旅遊的原因，包括簽證、交通、治安問題，「要去還要從韓國轉機」、「在街邊店吃個飯都會被搶，有人會想去？」、「風沙太大了」；其中簽證問題最大，「這些都是親中俄國家，去了40%會不高興」、「真正的問題就是簽證，台灣人辦那些國家的簽證超麻煩」、「簽證就先卡半天了」。

還有人表示，去中亞地區自助旅遊不方便、交通貴、然後出入境回教國家以後，未來要入境美國和部分國家會被海關問很多。但也有網友認為，是自助辦簽很難，想去還是可以跟團，「只要願意委託旅行社，旅行社會幫忙跑流程，有些中亞國家簽證是要大陸幫忙的，旅行社幫忙跑就很快」。