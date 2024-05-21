襪子洗完還是臭？醫師虞哥日前分享，襪子翻面洗有2大好處，可以把襪子裡的腳皮、皮脂和汗水洗掉，避免細菌滋生及產生臭味，研究顯示襪子反面洗比正面洗能減少3倍蛋白質汙垢及細菌殘留。再來是反面洗能延長襪子壽命，保持彈性。

醫師「虞哥」在臉書「醫食無虞 It's well」發文，襪子內外層材質不同，外層是天然纖維透氣性較好，而內層是化學纖維彈性較好，孔洞也較小容易卡住髒汙，包括汗水、脫落的腳皮和皮脂，這些都是細菌和黴菌等微生物的食物來源，會導致異味甚至造成感染，例如香港腳。

虞哥指出，把襪子翻過來洗的2個好處，首先可以把卡在襪子內側的髒汙、皮脂洗出來，減少細菌滋生。根據日本研究，在兩周時間分別觀察正面和反面洗襪子的差異，發現正面洗的襪子上蛋白質汙垢殘留量高出反面洗的3倍。

虞哥表示，其次反面洗襪子能延長襪子壽命，襪子外層的天然纖維容易因摩擦損壞，舉例將正面與反面的襪子同時清洗100次，正面洗的襪子明顯彈性變差、退色，但反面洗的影響不大。但以上是指平常穿在鞋子裡的襪子，如果穿著襪子踩在骯髒地面上，那正面也要清洗，洗完馬上晾乾，若會曬到太陽，建議反面曬，減少襪子褪色。