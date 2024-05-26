印度台北協會攜手文化部共同於 25 至 26 日在華山1914文創園區舉辦「印度夏日狂歡節 」。這場活動是全台最大的印度主題活動之一，超過 30 場音樂舞蹈表演，以及多達 40 個印度主題攤位提供印度各式好吃好玩體驗，活動首日吸引超過上千民眾參與。

印度台北協會會長葉達夫致詞表示，活動舉辦時間適逢一年一度盛大的浴佛節，台灣和印度共享佛教信仰，而且尊重多元宗教和文化。鼓勵台灣朋友一定要去印度旅遊，印度不僅擁有許多世界遺產，更有豐富的自然資源，包括喜馬拉雅山脈，無邊無盡的海岸線，上百座國家公園。

葉達夫表示，2025年將是印度台北協會成立30週年，從成立以來，台灣和印度在人與人的交流越來越頻繁，在科技及各式文化的交流也越來越緊密。如民眾日常使用的手機、平板，很多都是台灣公司在印度製造生產，未來印度和台灣的合作將持續不斷地成長。

同場出席的外交部次長田中光表示，印度成為世界上人口最多的國家，也是世界第五大經濟體。人口多代表人口紅利；經濟成長則代表購買力，印度和台灣在貿易、經濟、科技、醫療和教育的合作逐年成長，尤其是台灣到印度的留學生從 2015 到現在已成長兩倍。