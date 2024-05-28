藝人郭書瑤遭指控是「超級惡鄰居」，不僅積欠管理費長達1年，又因為不滿被點名清空大廳網購包裹，氣到直接撕下公告，遭管委會認定構成《刑法》毀損罪。對此，知名律師蘇文俊點出必須符合「1關鍵動作」，罪名才會成立。

郭書瑤疑似不滿被點名清空大廳網購包裹，二度將公告撕下，被認定構成毀損罪。對此，蘇文俊律師指出，該公告是由管委會發出，屬於私文書，所有權歸管委會所有，因此符合毀損罪中「他人之物」的定義，若是「毀損罪」要成立，得損壞該文書才符合罪名，不過郭書瑤似乎只是做出「撕下而非撕毀」的動作，恐怕不符合毀損定義。

蘇文俊律師指出要損壞文書才符合「毀損罪」。（圖／蘇文俊律師 臉書）

至於任意撕下管委會公告是否觸法？蘇文俊律師表示倘若郭書瑤直接把公告拿走，將可能構成竊盜罪，如果只是撕下來直接丟地上，既沒有帶走，也沒有做出毀損的動作，頂多只能罰個「亂丟垃圾」而已。

郭書瑤透過經紀人發聲道歉。（圖／中時資料照）

對於遭指控是惡鄰，雖然郭書瑤緊急透過經紀人道歉，說是「因爲工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好」，對造成鄰居與管委會的困擾，郭書瑤感到相當抱歉，不過平時甜美形象已經大受影響。

而這時陳沂也在臉書發文補槍，她指出如果是不爽管委會，頂多房子賣一賣搬家就好，何必要積欠管理費？而且管委會半年前就聲請強制執行，郭書瑤卻不予理會，直到管委會下最後通牒才肯乖乖繳錢，接著還直呼：「欠錢一整年欸！」