臺灣指數公司今公布「特選臺灣上市上櫃 FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」2024年第一次成份股定期審核結果，該指數為00944所追蹤，成份股新增長榮（2603）、刪除聯發科（2454）各24檔，自今（17）日盤後生效。