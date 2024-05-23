野村投信表示，輝達財報、財測皆優於市場預期，再加上執行長黃仁勳6月將抵台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），機器人是關注的新焦點，此前，輝達在3／18 GTC大會首次展示機器人基礎模型Project GR00T，並指出，隨著AI發展，未來將要製造的設備將是人形機器人，並表示未來人形機器人一定是主流，且製造成本可將比市場預期的還要低很多，預估全球人形機器人市場2023年至2028年CAGR(年複合成長率)將高達50％。

而隨著COMPUTEX(台北國際電腦展)即將於6／4登場，輝達、AMD、Intel等科技巨頭CEO將出席並有主題演講，也將近期台股科技電子相關族群，特別是機器人再次成為市場關注焦點。

短線散熱、AI伺服器、AI PC／手機，機器人等台廠供應鏈族群將是市場焦點，非電族群的金融股具殖利率題材及獲利穩健成長，此外，包含航運、水泥、重電等政策概念股，以及具備產業利多支持的高息股亦可續關注。

00944「野村臺灣趨勢動能高股息ETF」每年5月的成分股檢視與調整已於5月21日完成，根據臺灣指數公司資料顯示，其中共刪除24檔並新增24檔成分股，若歸納成分股的產業分布來看，新一批成分股屬於電子股比重為56.20％，相較於2月底數據69.36％有所下降；非電子比例來到41.75％，較2月底的30.64％增加，其中增幅主要來自金融保險、航運與水泥，新增貿易百貨與綠能環保，刪除文創、化學、橡膠等類股配置。

00944「野村臺灣趨勢動能高股息ETF」經理人林怡君指出，這次剔除的成分股主要因為綜合分數(同時考量動能與股利雙指標)下滑，由新一批綜合分數較佳的成分股替代之。00944追蹤指數每年調整二次成分股，有助於維持整體的股價動能與股利率水準，並適度獲利了結已大漲股票並進行汰弱換強，因為動能與股利指標就好比一個天平，倘若公司股價大漲但股息沒跟上，可能因股利指標跟不上而使排名後退、結果便是其綜合分數排序掉出50檔成分股名單之外。

反之，若較高股利率起因於股價下跌過多，該公司亦將在動能指標的排名下滑，亦可能使其綜合分數排序掉出50檔成分股名單之外。換言之，ETF換股後可望卡位接下來6個月兼具「股價動能」與「股利優勢」總報酬雙重優勢機會的新一批成分股。

林怡君表示，此次00944「野村臺灣趨勢動能高股息ETF」新增成分股有：1104 環泥、1402 遠東新、2347 聯強、2393 億光、2603 長榮、2606 裕民、2637 慧洋-KY、2880 華南金、2882 國泰金、2903 遠百、2915 潤泰全、3010 華立、3045 台灣大、4904 遠傳、4938 和碩、5347 世界、6005 群益證、6214 精誠、6269 台郡、6278 台表科、8070 長華、8422 可寧衛、9917 中保科、9933 中鼎；而刪除成分股則包括：1477 聚陽、1712 興農、1723 中碳、1785 光洋科、2105 正新、2379 瑞昱、2385 群光、2404 漢唐、2454 聯發科、2607 榮運、2886 兆豐金、3005 神基、3264 欣銓、3293 鈊象、3376 新日興、3532 台勝科、5469 瀚宇博、5483 中美晶、6121 新普、6139 亞翔、6182 合晶、6191 精成科、6239 力成、9939 宏全。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，以產業分布的歸納結果來看，目前電子類股仍佔大宗、但比重下降，而在非電子類股有望具備「強勢高息股」潛力的比重明顯增加，例如金融保險、航運、水泥鋼鐵與貿易百貨等。

對比目前盤面，電子股在2022年底以來領軍大漲，然在漲多之後大盤開始出現類股輪動，尤其近期國內電費調整帶動的物價上漲與升息題材，抑或是4月地震後的基建與都更需求，以及中東地緣政治持續緊張帶漲運價等等，多樣化題材持續發酵中，上述新興投資主題均可望嘉惠相關產業的公司股票，未來後市可期。

張繼文指出，「臺灣趨勢動能高股息指數」獨創策略訴求「強勢高息股」，亦即除了找高息，更透過「動能指標」找出「股價較接近過去一年高點」的公司，即多頭領漲、空頭抗跌的高息股；入選成分股必須同時通過「股價動能」(強勢股)與「股利水準」(高股息)的考驗，因此強勢高息股走勢上會比一般高股息、價值高股息指數更加穩健。

張繼文進一步分析指出，所謂「動能指標」，就是尋找「股價具備動能的強勢股」(篩選標準：股價相較過去52週還原收盤價高點差距百分比，愈接近高點其動能指標愈高)，由於股價走勢往往會領先基本面及技術面，是兩者的領先指標，這些股價動能強勢企業在入選成分股後，未來股價續強的機率仍高，也更容易繳出亮眼的資本利得機會。

透過「動能指標」＋「股利指標」的雙指標選股，便能真正能篩選出「強勢、高息」兩種特性兼具的股票，00944「野村臺灣趨勢動能高股息ETF」做到了「動能＋股利」，也就是「資本利得＋高股息」兩者並重，在追求高息的同時也能參與強勢股賺取資本利得的機會，透過成分股篩選機制的有感升級，為投資人打造動能成長、股息收益並行兼顧的投資利器，長期而言可望轉化為亮眼的總報酬表現，更可以是追求成長與存股目標的好選擇。

00944野村臺灣趨勢動能高股息ETF預計第一次除息時間落在7月中，月月配機制設計也能滿足投資人現金流需求，讓資金運用更加靈活，投資人可善用「存股型」強勢高息股作為存股工具，並挑選具領漲抗跌的強勢動能高息股作為布局主重點，兼顧高股息ETF的息收與總報酬。

野村投信提醒， ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，應一併留意淨值的變動，不宜以單次配息率高低推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息情況。