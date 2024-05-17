日盛投信台股投資研究團隊表示，台股今年及明年獲利都各有2成增長率，企業基本面尚屬穩健，近期類股輪動速度加快，觀盤焦點以選股不選市為原則，觀察企業財報與法說會，依然延續上季AI相關產業仍是表現最好的基調，5／20當周美國GPU大廠輝達財報公布、6月COMPUTEX展登場，屆時AI及景氣復甦相關概念股可望受到矚目，對台股中長線仍偏樂觀。

日盛投信台股投資研究團隊表示，今年COMPUTEX以「Connecting AI（AI串聯、共創未來）」為主題，展出AI運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續等科技新品與數位轉型解決方案。今年上半年已有超過170款搭配Intel NPU的終端產品出貨，預期下半年會有更多機種發表。目前對於AI PC需要搭配的功能都還在洽談階段，具體受惠廠商可能要在第二季才會較為明朗。AI PC可列為今年下半年持續關注概念股之一。