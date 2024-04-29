華南金41萬股東樂！每股配息1.2元現金殖利率破5％ 19:502024/04/29 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華南金股東會贈品加上股利，讓小股東樂開花(圖／華南金提供、吳靜君台北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南金今日公布股利，宣布每股現金股利1.2元、股票股利0.1元，共計1.3元。 華南金2023年稅後淨利淨利為216.26億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.59元，現金股利配發率高達75％，現金殖利率以今日收盤價計算高達5.1％。 中信金罕見飆漲停！逾5％現金殖利率助攻 54萬股東嗨爆 創18年新高！華南金股利1.3元 現金殖利率5.13％ 長興首季獲利翻倍 每股稅前盈餘0.6元 #華南金 #股利 #現金殖利率 #現金 #每股 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 台光電資本支出激增五成 「這檔」首季EPS狂飆18倍 09:332024/05/02 財經 《光電股》業外收益支撐 TPK-KY首季每股盈餘0.29元 15:282024/04/30 財經 86萬股東看過來！開發金每股配0.5元現金股利 20:242024/04/26 財經 世界先進第一季每股稅後純益0.78元 寫六年新低 12:182024/04/30 財經 國泰金配息2元 殖利率近4％、配發率破6成 20:562024/04/30 財經 愛山林「阿沙力」超額配發股利6.5元 創歷年次高 03:302024/04/30 財經 日圓雖貶 投資人一路挺進日股基金 11:012024/04/30 財經 友達財報出爐 第一季每股淨損0.46元 15:222024/04/30 財經 加拿大｜金價漲 巴里克黃金首季獲利倍增 05:332024/05/02 財經 《國際產業》外媒為台積電股價叫屈：全球頂尖操盤手都愛它 16:282024/04/29 財經 台股確定打入窄基指數！金管會證實：美系投資人無法投資 18:522024/04/30 財經 美國｜達美樂披薩Q1營收獲利超預期 03:302024/04/30 財經 《金融股》華南金AMC強強聯手 共組「都更危老華南隊」 09:382024/04/30 財經 美國｜麥當勞首季每股獲利2.7美元 略低預期 03:262024/05/01 財經 陽明海運獲利能力具韌性 評等獲調升至「twA／twA-1」 20:542024/04/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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