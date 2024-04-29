華南金今日公布股利，宣布每股現金股利1.2元、股票股利0.1元，共計1.3元。

華南金2023年稅後淨利淨利為216.26億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.59元，現金股利配發率高達75％，現金殖利率以今日收盤價計算高達5.1％。

中信金罕見飆漲停！逾5％現金殖利率助攻 54萬股東嗨爆
創18年新高！華南金股利1.3元 現金殖利率5.13％
長興首季獲利翻倍 每股稅前盈餘0.6元
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