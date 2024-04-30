亞德客第一季每個月都維持接單金額持續高於出貨金額，且優於公司方面原先預期，3月合併營收還改寫單月歷史次高，印證亞德客預測中國大陸經濟可望從2024年第一季起，逐步回溫。

亞德客30日下午參加瑞銀證券主辦線上法說會，說明第一季營運現況及第二季營運展望。收盤後公布自結第一季財報，以人民幣計價，第一季合併營收16.50億元，年增6％；營業毛利7.78億元、年增10％；營業利益4.95億元，年增7％；稅前淨利5.33億元，年成長13％；稅後淨利4.19億元，年增15％。

亞德客第一季財報以新台幣計價，合併營收72.06億元，年增4％；營業毛利33.95億元，年增8％；營業利益21.62億元；年增6％；稅前淨利23.27億元，年成長12％；稅後淨利18.29億元，年增幅13％，EPS從去年同期8.11元增加至9.15元，全面改寫同期新高。