佳世達指出，顯示器和醫療事業較去年同期均穩定成長，但網通事業和工業商業市場仍處於庫存調整階段。
佳世達將於5月8日舉行線上法說會，說明第一季營運結果與未來展望。
佳世達近期榮獲國際知名財經媒體 FinanceAsia評選為「亞洲最佳企業」，包括亞洲最佳科技企業銅牌獎、台灣最佳投資人關係銀牌獎兩項大獎，並在最新公布的公司治理評鑑維持在上市公司前6～20％的表現。
佳世達（2352）公布4月合併營收160億元，較去年同期大致持平，較上月減少4％。前四月合併營收為629億元，較去年同期減少5％。
佳世達指出，顯示器和醫療事業較去年同期均穩定成長，但網通事業和工業商業市場仍處於庫存調整階段。
佳世達將於5月8日舉行線上法說會，說明第一季營運結果與未來展望。
佳世達近期榮獲國際知名財經媒體 FinanceAsia評選為「亞洲最佳企業」，包括亞洲最佳科技企業銅牌獎、台灣最佳投資人關係銀牌獎兩項大獎，並在最新公布的公司治理評鑑維持在上市公司前6～20％的表現。
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