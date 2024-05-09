凱美4月合併營收4.9億元 較去年同期增14.7％ 19:022024/05/09 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 凱美（2375）9日公告，4月合併營收4.9億元，較去年同期合併營收增加14.7％。其中，電容產品較去年同期增加15.1％；風扇產品較去年同期增加29.4％，電阻產品較去年同期增加10.7％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南寶第一季獲利季增14.7％ EPS 5.86元 營業利益率創同期新高 國票金控前四月累計稅後盈餘7.33億元 EPS 0.21元 王品Q1合併營收逾56億史上次高、EPS 3.77元 #凱美 #較去年同期 #合併營收 #增加 #日公告 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 雄獅第一季EPS 3.49元 再創單季本業獲利新高 18:122024/05/09 財經 《類股》第1季每股盈餘：叡揚0.82元、倍力1.4元 08:082024/05/09 財經 鈺創 前四月營收成長42％ 17:342024/05/08 財經 紡纖上中游首季獲利回溫 預期今年可逐季好轉 18:102024/05/09 財經 華航Q1營收創同期最高 展望Q2保持全線班次密集度 17:172024/05/09 財經 中興電首季、前四月營收 創同期新高 18:122024/05/09 財經 氣立首季每股虧0.06元 拓消費性電子業以外客群 18:402024/05/08 財經 《生醫股》保瑞4月營收年增80% 原因在這裡 07:372024/05/09 財經 控血糖有「黃金作息時間」醫：增加站立還可護心血管 12:152024/05/09 健康 《家生活》振宇五金Q1每股賺0.98元 續拓市占拱營運 10:182024/05/09 財經 淡季衝擊、客戶庫存調整 廣越Q1每股虧損1.12元 18:122024/05/09 財經 委託經營案助攻 雲品首季營收、稅後純益與EPS創同期新高 18:112024/05/09 財經 封測廠力成4月營收寫18個月新高 17:342024/05/08 財經 17歲少女經血爆量竟罹癌 醫一查驚喊：還懷孕 11:332024/05/09 健康 《家生活》上洋首季稅後淨利3640萬元 EPS1.58元 12:582024/05/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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