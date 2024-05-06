加工絲廠宏益4月合併營收1.38億元，年成長66.95％；尼龍及聚酯纖維廠集盛4月合併營收8.17億元，年增37.48％。

目前產線稼動率可維持90％上下，以手中訂單能見度及市況來看，市場指出，宏益第二季的營運表現一定優於首季。

至於下半年加工絲產業環境，業者預期，從成衣代工產業的平均接單能見度約二季，可以推估，上中游加工絲、化纖紡品的產線應可忙到第二季底、第三季初。

市場需求增，手中訂單量及產線利用率，集盛指出，第二季都比去年同期提升許多。目前可觀察到的，下游動能趨於正面，長單比例逐步增加，整體產業逐漸朝正常健康方向發 展。

以運動休閒盤為主的福懋(1434)，紡纖事業主要以聚胺／聚酯梭織布、聚胺／聚酯簾布為主；以福懋4月合併營收26.19億元，年成長6.94％。是近20個以來，福懋合併營收首見年成長的單月。

市場指出，去年第四季開始，產業鏈已感受到長纖產品下單力道增溫，預期今年法奧的商機，將有助福懋營運表現。