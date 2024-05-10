不過，岱宇國際（1598）公告自結4月合併營收4.91億元，年減9.6％，累計今年前四月合併營收22.59％，年減18.52％。

喬山自結4月合併營收30.6億元，年增27.2％，累計今年前四月合併營收110.9億元，年增17.4％。在商用部分，喬山受惠往來客戶的健身房增加及各大健身房供貨占比持續拉升，4月商用營收增長逾2成；家用市場則因庫存去化完畢及市場復甦，單月亦貢獻雙位數的成長。

喬山表示，全球健身器材產業盛事－德國國際健身與康體博覽會（FIBO）4月11日登場，喬山今年展出集團二大商用品牌Matrix與Vision健身器材，並擴大展位，其中，商用Matrix品牌－ONYX頂級系列，優雅的設計及細膩完美的製造工藝，在歐洲驚豔全場。

喬山旗下Vision品牌，首次在FIBO登場亮相，全系列有氧及重訓產品的簡約及高品質的設計理念，首次登場即獲得許多客戶正向回饋，並透過旗下兩大商用品牌的高品質與創新產品設計，持續擴大與競爭對手的差距。

此外，喬山近期成功收購全球家用第三大品牌BowFlex的公司資產及品牌，不僅增加喬山家用品牌與產品線的完整度，更有助於未來採取多品牌策略，打入不同的大型零售商，可擴大市占規模，預期將可大幅增加品牌競爭力，並穩健地朝家用健身器材第一大的目標邁進。

岱宇表示，全球拳擊格鬥品牌UFC，為提供運動員更卓越的保護，與岱宇共同開發全新的拳擊格鬥手套－5Eight與3Eight，新品預計6月1日在新澤西州紐瓦克舉行的UFC 302活動首度亮相後，上市銷售。

此外，岱宇近期獲選經濟部中小及新創企業署辦理「2024年度推動中小企業數位創新鏈結國際計畫」，由岱宇擔任領導企業，帶領合作多年健身器材品牌，共同組成智慧健身主題聯盟，鎖定日本市場「家用健身」、「商用健身」及「醫療復健」三大領域推動聯盟通路布局。