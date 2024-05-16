時逢畢業旺季，momo也積極響應政府青年就業計畫、推行產學合作實習計畫，發揮人才培育力推動產業邁向永續。

momo購物網為提升「多、快、好、省」全方位購物體驗，積極經營多元品類發展，帶給消費者豐富商品選擇；今年momo更強棒出擊打造「mo店＋」全新營運模式，加速擴充站上商品多元性。為持續發掘優質的新產品，momo長期延攬電子商務領域的商品開發、品類經營、店家管理人才，以及電子商務行銷能手，共同將優質商品帶進消費者生活中。

另外，零售媒體新時代來臨，今年momo加速推動「momo Ads」業務發展，廣告領域菁英亦是momo年度獵才重點，廣邀對廣告業務有興趣，或具備數位媒體廣告經驗的人才加入。

穩健電商物流體系為制霸「快商務」的決勝關鍵。momo領先業界投入「智慧物流中心」建置，並加快步伐於全台佈建「衛星倉」及成立自有車隊，形成今日獨有的「momo短鏈物流網絡」；今年momo更網狀延伸全台城鎮展開「衛星站」佈點計畫，升級最後一哩路末端配送服務能量。在積極投入全台倉儲基礎建設之際，momo將持續擴大倉儲物流幅員，強力延攬物流系統規劃分析、運輸管理營運分析、物流管理工業工程、物流倉儲分貨專員以及倉儲物流堆高機手等領域能手，共同升級momo倉儲物流服務力。

momo持續以科技實力提升服務量能，擴大招聘資訊科技人才，包含數據分析師、數據工程師、資安工程師、平台及系統開發軟體工程師等人才，期盼科技數位領域菁英的加入，能為喜愛momo的消費者創建更優質的購物環境。

為培育電商新世代人才，2024年momo持續參與政府29歲以下青年就業合作計劃，培育青年職場經驗，提升台灣青年競爭力；momo也相當重視與新世代在學學子的雙向溝通，總經理谷元宏甫於5月初親自前進校園擔任校園講座「流通大師」講師，讓學生從中獲得電商產業生態的第一手資訊；3月起momo亦積極參與校園徵才及提供實習機會給予學生，透過實習協助學子培養職場人際溝通、團隊合作、問題分析與解決等軟實力，啟發學子職涯規劃方向。

momo強調，momo視員工為企業建構核心競爭力重要關鍵，也是邁向永續經營重要基礎。momo致力完善各項員工福祉，從提供優於勞基法的薪資福利、完整且順暢的升遷管道、充分的專業職能培訓力，到旅遊補助、生日禮金、定期健康檢查等多元福利制度，增加與吸引人才留任。momo同時積極打造友善性別的職場環境，包含宣導性別平等之觀念、提供育兒及生育補助、完善的育嬰留停制度等，以創造和諧工作環境，期許增進同仁對momo的向心力。