蕭敬騰（老蕭）去年10月與愛情長跑16年的經紀人Summer結婚，兩人正式升格夫妻，而老蕭喜訊連環爆，除了投入音樂劇《胭脂扣》演出，今（22日）更宣布全新巡迴演唱會以「野生」為主題，呼應同名專輯《野生》，傳達他對於世間萬物「野生」的好奇與熱愛，而巡演首站將於8月3日在上海登場。

在今曝光的視覺海報中，老蕭眼眸裡有幾抹白色雲朵和藍色天空，這樣的發想來自於馬格利特的畫作，透露著「觀看」與「被觀看」的對立性，冷冽且充滿張力，同時也向歌迷發出邀約：「聽別人口中的蕭敬騰，不如現場感受野生的蕭敬騰！」

蕭敬騰將於8月啟動全新巡演。（圖／喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰將於8月啟動全新巡演。（圖／喜鵲娛樂提供）

老蕭全新巡演除了嗨唱經典曲目，造型上也將準備多套全新造型呈現，無論是舞美、燈光設計、還是音樂元素都充滿了生命力的野生感，邀請歌迷跟著老蕭一起唱、一起嗨。

蕭敬騰將於8月啟動全新巡演。（圖／喜鵲娛樂提供）

此外，老蕭也將於25日出席在台北小巨蛋舉辦的「2024 hito流行音樂獎」典禮，帶來「野生奔放、隨心所遇」的精彩演出。