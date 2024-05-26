2024藍寶石大歌廳「金曲綜藝之夜」將於父親節檔期8月3、4日登場，主辦單位高雄流行音樂中心26日表示，今年演出由綜藝天王胡瓜率子弟兵歐漢聲、賴慧如首度擔綱主持重責，多達17位藝人歌手參與。12日門票開賣迄今兩周受到紛絲熱情回應，其中3日場門票已有多處熱區銷售一空或是僅剩少數座位。高流提醒，今年兩場演出卡司完全不同，內容更為綜藝化，節目精彩可期，民眾要把握機會趕緊訂購，一場看不過癮，可以兩場都買一次看個夠。

藍寶石大歌廳今年特別選在父親節檔期連演兩場，呼應去年在母親節檔期舉辦，消息公布引發全台孝親歌迷熱烈迴響。今年力邀具全國高知名度、縱橫影視圈逾40年綜藝天王胡瓜以及歐漢聲、賴慧如擔綱主持群，預計邀請歌手余天、黃西田、阿吉仔、秀蘭瑪雅、曾心梅、李翊君等資深藝人歌手，以及林俊逸、曹雅雯、蔡昌憲、邵大倫、李子森、杜忻恬、向蕙玲、蔡佳麟等中、新生代實力派代表，共同參與今年全新企畫的藍寶石演出。

2024藍寶石大歌廳「金曲綜藝之夜」將於父親節檔期8月3、4日登場。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

今年藍寶石大歌廳門票5月12日母親節當日中午開賣，不少孝親粉絲過母親節的同時也預購父親節前的演出門票。目前兩場銷售狀況以8月3日周六場略勝一籌，已經銷售一空的包括最低及次低的三區門票，另二樓最靠近舞台的兩個區域，也都各剩餘不到40張票，此外單價最高、最靠近舞台的特A區也是許多孝親歌迷的首選，銷售率也已超過7成，剩餘座位有限，顯示能夠近距離欣賞藍寶石巨星演出的座位，對歌迷仍有相當吸引力，孝親歌迷要搶要快。

現正密集開會研商節目內容的胡瓜透露，今年兩場演出的開場不會像以前一樣只介紹主持人，可以期待的是主持群呈現十八般武藝表演，「有把握會讓大家看到流連往返，感嘆怎麼會只有兩場！」他強調今年演出會凸顯一整場秀的連貫性，所有的秀都是經過設計，期待今年演出會引起很大的迴響，為演藝圈注入活水，也對台灣歌壇有很多幫助，讓歌廳秀的精神不只停留在過去，而是現在開始讓下一代接收。

2024藍寶石大歌廳「金曲綜藝之夜」由綜藝天王胡瓜（中）、歐漢聲（左）及賴慧如首度擔綱主持。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

高流執行長丁度嵐表示，藍寶石大歌廳是高雄最具代表性的秀場文化，今年是連續第三年舉辦，前兩年登台藝人包括陳美鳳、林慧萍、白冰冰、葉璦菱、黃西田、蔡秋鳳、羅時豐等，不僅喚起民眾對當年歌廳秀的滿滿回憶，也讓更多人認識高雄獨特的秀場文化。今年除有嶄新的歌舞綜藝演出，還將有故事館概念的展覽與推動紀錄片拍攝，「透過不同方式保存與紀錄這段獨特的秀場風華，即便商業價值有限，不過卻是高流最該做的事。」

對今年藍寶石主持及演出卡司，不少歌迷在公布後紛在高流臉書留言回應表示讚賞，有歌迷說，「看胡瓜主持就值回票價了！」亦有歌迷說，「有主持天王胡瓜，還有超強的森恬CP，演唱節目肯定嗨翻全場！」另有肯定說，「有這麼多的大咖表演的合體演唱就是很棒的一場演唱會！」有門票到手的歌迷回饋說，「女兒真貼心，已幫我們搶到票囉！」

高流表示，2024藍寶石演唱會將於8月3、4日於海音館舉辦，兩場演出門票預計5月12日（日）中午12時開始於全台7-11 ibon機台及網路皆可購票，一次限購4張，頁面重新整理就能再次購買。兩場演出內容與卡司都不相同，歡迎藍寶石粉絲把握時間搶票。

■2024真愛秀．藍寶石大歌廳■

主持：胡瓜、歐漢聲、賴慧如

時間：08. 03（六）18:00

群星：余天、黃西田、阿吉仔、邵大倫、蔡昌憲、曾心梅、秀蘭瑪雅、向蕙玲

時間：08. 04（日）16:00

群星：李翊君、曹雅雯、林俊逸、蔡佳麟、李子森、杜忻恬

地點：高雄流行音樂中心海音館（高雄市鹽埕區真愛路1號）

售票系統：ibon 售票（機台及網站同步）

網站：https://ibontw.com/sapphire2024