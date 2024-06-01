派偉俊個人首場演唱會門票今開賣隨即秒殺。（杰威爾音樂提供）

創作歌手派偉俊出道9年，將於7月4日於Zepp New Taipei舉辦個人首場售票演唱會「Dreaming Out Loud」，門票今（1日）下午1點開賣立即秒殺，聽聞好消息的派偉俊又驚又喜表示：「非常開心！因為等了很久，然後歌迷也一路支持了很久；一直以來都很想讓他們參與一場專屬於我自己個人的演唱會。」誓言要以最精彩的演出回報粉絲的愛，直言：「來吧！不會讓你們失望的。」

派偉俊去年發行第二張個人全創作專輯《去妳的假日》，延續熱門單曲〈3am〉及〈I Hate Myself Sometimes〉在串流平台上累積千萬點聽的氣勢，人氣爆棚！年僅24歲的他才華橫溢，更是全才音樂人，創作、製作、編曲一把罩，讓許多潮流歌手如婁峻碩、陳零九、高爾宣、 Tyson Yoshi 點名合作，而這次派偉俊將首次舉辦個唱，他透露消息一公佈就被輪番「施壓」。

他笑說：「Tyson Yoshi跟高爾宣都說會馬上Sold Out，婁峻碩也一直在鼓吹加場，讓我壓力很大，哈哈！只能說很感謝大家的祝福跟鼓勵。」擁有好人緣的他被問到嘉賓人選，他賣關子說：「神秘嘉賓的部分，大家可以去IG留言給我，讓我看一下你們比較期待誰來。」演唱會邀來知名音樂人海大富擔任音樂總監，屆時多首歌曲將重新編曲成現場版，打造不同於錄音室的全新聽感。

派偉俊也透露有「小練舞蹈」，將展現更多不同以往的舞台魅力，「希望大家看完會留下很深刻的印象，最重要的是玩得開心」。近期為了備唱，派偉俊積極跑步練肺活量，健身加強體能，避免吃刺激食物用以護嗓，「因為是第一次做這麼長的表演，所以公司跟我都比較謹慎，偶爾也會健身加強一下體能，但目前是覺得滿有信心的」，請粉絲拭目以待。