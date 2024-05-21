瞄準性能熱血車主，TOYOTA總代理和泰車（2207）持續擴大GR在台商品陣容，21日發表全新改款Corolla Altis GR Sport，車價91.5萬元，總經理蘇純興表示，GR系列車款累計在台銷量已突破3萬輛，Corolla Altis GR Sport年銷目標2,500輛，將共同推升今年品牌銷量成長。

蘇純興表示，Corolla Altis GR Sport自2020推出後，以兼具年輕動感及駕馭樂趣之特點，深獲年輕消費者的喜愛。為滿足消費者對於個性化潮流外觀及駕馭性能的追求，TOYOTA GR開發團隊再次與國瑞汽車聯手，以台灣消費者需求為核心打造，推出全新改款，預期將再為車壇掀起一陣GR風潮。

全新改款Corolla Altis GR Sport擁有GR專屬套件，帶有G字型格柵進氣孔的水箱護罩，承襲GR FAMILY LOOK更添視覺張力；外觀升級18吋霧黑鋁圈、燻黑尾翼與LED光條式燻黑尾燈，展現獨樹一幟的運動化強悍個性與魅力。

內裝座椅全新採用BRIN NAUB透氣類麂皮材質，高速行駛時可提供乘坐優異的止滑性；座艙隨處可見的GR專屬元素，搭配重新設計座艙專屬紅黑雙色內裝配色，並加入吸睛度高的紅色安全帶，大幅提升整體座艙質感。

搭載新世代Dynamic Force 2.0L引擎以及Direct Shift-CVT附10速序列式手自排，讓COROLLA ALTIS GR SPORT擁有170匹最大馬力及20.4公斤／米最大扭力，引擎高達40％的熱效率，13：1的高壓縮比，平均油耗16.5km／l，搭配專屬調校的GR SPORT運動化懸吊系統與EPS轉向系統，在享受駕馭樂趣之餘亦能兼具優異油耗表現。

此外，配合Corolla Altis GR Sport全新改款上市，和泰車說明，在Corolla Altis一般等級亦有配備調整。其中，汽油豪華、HYBRID豪華等級新增BSM 盲點偵測警示系統，守護每位車主的行車安全；GR SPORT車型、HYBRID尊爵等級亦新增中央扶手Type C充電孔，更符合消費者出門在外的充電需求。

和泰車近年來在台灣積極舉辦GR系列活動，蘇純興亦宣布，即將在年底舉辦台灣首屆Altis GR Sport統規賽，相信將成為今年最引人矚目的賽車盛事，為所有車迷和賽車愛好者帶來一場難忘的賽車盛宴。

發表會現場亦驚喜展示以Corolla Altis GR Sport打造的統規賽賽車，賽車以黑色GR LOGO塗裝亮相，內裝部品也以正式賽車規制進行改裝，包含符合2024 FIA規範之防滾架、FIA 認證 Sparco 賽車椅、六點式安全帶、方向盤及Cartek電子式斷電開關，動力系統維持原廠設定，但加裝ALTIS GR SPORT統規賽專屬配置 Alcon 四活塞 ＆ 浮動碟盤煞車系統及2way倒插單筒式外掛氮氣瓶系統。