交通是生活機能發展的關鍵，隨著台灣社會形態改變，長照及無障礙移動需求日益增長，福特六和汽車秉持「讓人人都能享有移動便利」願景，實踐「移動服務社會」企業理念，攜手北台灣無障礙運輸產業工會打造無障礙友善城市，由台灣無障礙汽車公司選用New Ford Tourneo Connect旅玩家福祉車作為首批百輛的服務車款。

福特六和表示，由台灣無障礙汽車公司為北台灣無障礙運輸產業工會所成立，此次以桃園市啟航布局全台服務，首波選用百輛Tourneo Connect旅玩家福祉車，未來目標擴展至超過1,000輛規模，期盼未來能滿足社會對於無障礙移動的需求。

福特六和表示，未來也希望持續與北台灣無障礙運輸產業工會共同合作，以桃園市作為示範城市，持續拓展車隊的服務量能，並鼓勵社會各界共同響應、投入資源，進而完善車隊編制和相關服務機制，一同為「無障礙移動」致上一份心力，讓最需要幫助的人，擁有真正無障礙的生活。

福特六和表示，Tourneo Connect旅玩家憑藉歐洲進口1-7人座格局、靈活空間機能、以及完整主被動安全防護科技等多重優勢，深受休旅買家與多功能空間需求用戶愛戴。

為拓展車輛應用層級，福特六和引進全球Ford Pro原廠授權認證系統，輔導在地改裝供應商取得原廠認證資格，並針對旅玩家開發福祉車相關設備，透過專屬的斜坡板設計，讓乘坐輪椅的乘客可以便利進出車廂，並且擁有安全舒適的乘坐空間。

福特六和表示，Tourneo Connect旅玩家搭載2.0L EcoBlue渦輪增壓柴油引擎，擁有122ps／32.6kg-m最大輸出，搭配七速雙離合器自手排變速箱，造就20.9km／L的平均油耗表現，大幅提昇燃油經濟性。同時24年式玩咖版車型搭載Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，新增LCA車道導正輔助系統以及BLIS盲點偵測輔助系統，結合全車系標配七具安全輔助氣囊配置，實踐全方位防護層級，並成為消費者開車出行時最堅強的安全後盾，給足身障者安定感。