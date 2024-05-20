電動車市場持續熱絡，南陽現代HYUNDAI IONIQ品牌旗下IONIQ 5純電休旅、IONIQ 6純電跑車受到市場高度關注，其中IONIQ 5累計全台銷售已逾800輛，全新年式這個月已經到港，正式售價159.9萬元起。
此外，南陽現代表示，全新24年式IONIQ 6亦持續開放接單銷售，售價同樣159.9萬元起，預計8月到港交車。
南陽現代表示，品牌旗下IONIQ 5純電休旅、IONIQ 6純電跑車創造全新電動車想像體驗，搭載專屬E-GMP電動車模組化平台，擁有800V超快速充電能力，電力10％至80％僅需18分鐘即可充電完成，同時還具備V2L車內外供電技術，以純電用車改變移動體驗。
其中，南陽現代表示，IONIQ 6流體設計最佳0.21超低風阻係數、EV Tune-Up個性化駕馭模式，兼具頂尖電能科技與高駕馭樂趣的純電轎跑。
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