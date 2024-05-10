大銀客戶以半導體及自動化兩產業為主，微米及奈米級定位系統可應用在半導體及面板等產業；精密運動及控制元件訂單以智慧製造、電動車及自動化等產業為主。
大銀第一季合併營收4.53億元、營業毛利為1.13億元，毛利率由去年同期29.70降至24.87％，本業虧損0.53億元，業外收益近0.34億元挹注，稅前虧損0.19億元、本期淨利0.15億元，每股虧損0.19元。
大銀4月合併營收1.96億元，年增11.60％；前四月合併營收6.50億元，年減幅縮減至10.70％。
上銀集團旗下大銀微系統第一季營收減少、費用增加，毛利率下滑，由盈轉虧，單季每股虧損0.19元。4月營收回升且轉正，年成長11.6％。
大銀客戶以半導體及自動化兩產業為主，微米及奈米級定位系統可應用在半導體及面板等產業；精密運動及控制元件訂單以智慧製造、電動車及自動化等產業為主。
大銀第一季合併營收4.53億元、營業毛利為1.13億元，毛利率由去年同期29.70降至24.87％，本業虧損0.53億元，業外收益近0.34億元挹注，稅前虧損0.19億元、本期淨利0.15億元，每股虧損0.19元。
大銀4月合併營收1.96億元，年增11.60％；前四月合併營收6.50億元，年減幅縮減至10.70％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。