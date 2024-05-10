大銀客戶以半導體及自動化兩產業為主，微米及奈米級定位系統可應用在半導體及面板等產業；精密運動及控制元件訂單以智慧製造、電動車及自動化等產業為主。

大銀第一季合併營收4.53億元、營業毛利為1.13億元，毛利率由去年同期29.70降至24.87％，本業虧損0.53億元，業外收益近0.34億元挹注，稅前虧損0.19億元、本期淨利0.15億元，每股虧損0.19元。

大銀4月合併營收1.96億元，年增11.60％；前四月合併營收6.50億元，年減幅縮減至10.70％。

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