針對美國14日發佈對華加徵301關稅四年期複審結果，宣佈在原有對華301關稅基礎上，進一步提高對從大陸進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產品的加徵關稅。大陸商務部14日回應，表示中方堅決反對並嚴正交涉。

大陸商務部表示，美方出於國內政治考慮，濫用301關稅複審程序，進一步提高部分對華產品加徵的301關稅，將經貿問題政治化、工具化，是典型的政治操弄，中方對此表示強烈不滿。世界貿易組織早已裁決301關稅違反世貿組織規則。美方非但不予以糾正，反而一意孤行，一錯再錯。

大陸商務部更說，美方提高301關稅違背了美國總統拜登「不尋求打壓遏制中國發展、不尋求與中國脫鉤斷鏈」的承諾，也不符合兩國元首達成的共識精神，這將嚴重影響雙邊合作氛圍。美方應立即糾正錯誤做法，取消對華加徵關稅措施。中方將採取堅決措施，捍衛自身權益。