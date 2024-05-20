今（20日）是總統賴清德、副總統蕭美琴就職日，能源和電力政策成為頭號考驗，《經濟學人》撰文指出，台灣是生產全球60%以上的先進半導體產地，但停電問題一直存在，「台灣真有辦法避免能源緊縮嗎」？

文章指出，蔡英文2016年上任後，宣誓要減少碳排放並逐漸淘汰核能，核能當時占台灣總發電量約12%，現在剩不到7%。但這項政策引發爭議，2022年大陸實施實彈演習，模擬對台灣進行經濟封鎖後，市場掀起重啟核電廠的聲浪。

根據統計，過去7年台灣發生過3次大規模停電，以及一些較小的停電，2022年的大停電導致全台超過500萬戶家庭停電，當時半導體、石化、鋼鐵企業損失超過50億元新台幣。

部分專家認為，台灣政府並沒有為台灣大型科技公司，特別是提供半導體等電力密集產業的量身制定計畫，美國能源政策專家麥吉利斯（Jordan Mcgillis）指出，電子產品製造類產業消耗台灣至少37%電力。另有專家表示，台灣北部需要更多電力，但電網卻多半集中在中南部。

新任總統賴清德積極推動淨零轉型，希望2030年將再生能源發電比例提升至30%，並暗示他對核電抱持開放態度。但文章指出，即使台灣重啟老化的核電廠，也需要大約3年的時間才能啟動並運作。