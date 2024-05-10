耀登科技4月合併營收為1.46億元，較上月成長6.11％，也較去年同期增加21.22％，累計今年前四個月合併營收為5.13億元，較去年同期減少5.38％。

聯發科4月營收降溫 月減16.74％
價量催油門 長榮4月營收318.14億元繳雙增
華邦電4月營收69.81億 年增22.82％
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