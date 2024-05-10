耀登科技4月合併營收為1.46億元，較上月成長6.11％，也較去年同期增加21.22％，累計今年前四個月合併營收為5.13億元，較去年同期減少5.38％。
兩大業務動能續加溫 耀登4月營收年增21.22％
射頻暨測試廠耀登科技（3138）公布4月合併營收為1.46億元，年增21.22％；耀登表示，除了天線業務表現持續亮眼之外，代理設備業務也逐季成長，兩大業務營運動能持續加溫，推升營收成長。
射頻暨測試廠耀登科技（3138）公布4月合併營收為1.46億元，年增21.22％；耀登表示，除了天線業務表現持續亮眼之外，代理設備業務也逐季成長，兩大業務營運動能持續加溫，推升營收成長。
耀登科技4月合併營收為1.46億元，較上月成長6.11％，也較去年同期增加21.22％，累計今年前四個月合併營收為5.13億元，較去年同期減少5.38％。
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