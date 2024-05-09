中興電來自台電強韌電網計畫釋單、統包工程等在手訂單超過420億元，9日董事會承認第一季財報，第一季合併營收61.39億元、營業毛利18.12億元、營業利益12.25億元、稅前淨利12.25億元、本期淨利9.54億元、淨利歸屬母公司9.53億元，EPS達1.93元，全面創同期新高。
中興電4月合併營收19.13億元、年成長33.61％；前四月合併營收80.51億元，年增10.7％。
中興電工憑藉台電強韌電網計畫釋單，在台南七股建置太陽能光電案場的電費收入挹注，第一季營收及獲利雙雙改寫同期新高，EPS從去年同期1.56元增加至1.93元，也創同期新高。
中興電來自台電強韌電網計畫釋單、統包工程等在手訂單超過420億元，9日董事會承認第一季財報，第一季合併營收61.39億元、營業毛利18.12億元、營業利益12.25億元、稅前淨利12.25億元、本期淨利9.54億元、淨利歸屬母公司9.53億元，EPS達1.93元，全面創同期新高。
中興電4月合併營收19.13億元、年成長33.61％；前四月合併營收80.51億元，年增10.7％。
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