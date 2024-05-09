中興電來自台電強韌電網計畫釋單、統包工程等在手訂單超過420億元，9日董事會承認第一季財報，第一季合併營收61.39億元、營業毛利18.12億元、營業利益12.25億元、稅前淨利12.25億元、本期淨利9.54億元、淨利歸屬母公司9.53億元，EPS達1.93元，全面創同期新高。

中興電4月合併營收19.13億元、年成長33.61％；前四月合併營收80.51億元，年增10.7％。

中興電首季EPS有機會創新高 今股價翻黑
台電強韌電網計畫釋單 大山4月及前四月營收創同期新高
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