三三會理事長林伯豐提出淨零碳排、碳費徵收方案，包含核電佔比達30％、初期碳費不超過每噸100元、自主減量等計畫，為國家能源大計獻策。中廣前董事長趙少康今(15日)到東海大學演講時指出，核一廠現在是2部機組，但裡面的空地可以蓋4部！核二廠也是2部機組，空地可蓋4部，核三廠空地可以蓋6部，核四廠更可蓋6到8部機組。台電早就把地圍起來了，不需要另外去找地蓋新電廠。甚至有電費補助，居民反而支持延役。

趙少康提到，國民黨立委賴士葆日前請他跟多位能源專家到台大校友會館吃飯，提出建議，說將來提一個特別法案，因為現在規定核電廠要延役，在五年前就要提出來，提議把這個規定拿掉：只要延役，不管幾年以前，只要提出來都可以延役，只要學者專家看好、覺得沒問題就可以。

「台電就抱怨了：你們這些年輕人都玩3C，還抱怨沒電？」趙少康指出，另一個抱怨是：你現在到任何地方去開電廠，大家都會反對！「對，但你知道嗎？核一廠現在是2部機組對不對？他裡面的空地可以蓋幾部？可以蓋4部！核二廠裡面是2部機組對不對？他裡面的空地可以蓋多少？蓋4部！核三廠現在是2部機組對不對？他裡面空地可以蓋多少？6部！核四廠現在只蓋2部而且不能用對不對？他裡面的地可以蓋多少？6到8部！」

趙少康直言，台電早就把這些布置好了，「那時候我罵：你真壞！早就把地都圍起來？現在發覺，你不需要去找地啊，他地已經圍起來在這個地方了。另外你說，鄰居會反對對不對？真奇怪，這次選舉，我跑到屏東去，核三廠在屏東，居然他們的政見是說：核三廠要延役！」地方的村里長聯合起來建議說核三廠要延役，說我們好好的啊。為什麼？因為核電廠旁邊都有補償費，電通通免費！而且還給他們村里很多建設經費。

「這我也很驚訝！」趙少康強調，很多人說：那核廢料怎麼辦？「核廢料都埋在廠下面！全世界都是這樣做。」為什麼？因為核電廠夠大，外面都有圍牆圍起來，裡面的安全設施做得也蠻好的，所以現在是在核電廠下面，放在那個水池裡面，讓它冷卻；冷卻以後就移到外面的乾式貯存槽，讓裡面繼續放含量高的廢料。現在鈾燃料大概只用到3％、4％，將來能不能夠多提煉一點？這也是工程師們在努力的方向。

趙少康質疑，「美國也是這樣處理的，日本也是這樣處理的。所以會怎麼樣嗎？會引起什麼災害嗎？並沒有啊！」