是否出席520總統就職典禮，成為藍營熱門話題。前中廣董事長趙少康今天在東海大學演講時表示，他在媒體已抱怨2天，總統當選人應發邀請落選人共襄盛舉，是起碼的禮貌。趙少康並酸說，他等不到邀請，趕快安排出國、要遠離傷心地；直到今天中午才接到邀約，他回覆指稱，因等不到邀請函，已另行安排。
趙少康說，前總統陳水扁當年當選總統，很客氣到飛碟電台看他；蔡英文總統當選時，也接到相關單位電話邀請參加就職典禮。趙少康強調，他是副總統落選人，理論上，總統選舉才3組人馬參選，當選人應發邀請落選人共襄盛舉參加就職典禮，是起碼的禮貌。
趙少康酸說，他等不到邀請函，心想就算了，上周六就訂好往西班牙機票，要趕快出國離開傷心地，語畢，引來全場聽講學子哄堂大笑。
趙少康表示，他已在媒體抱怨2天，直到今天中午接到相關電話指稱，要傳就職典禮流程給他，邀請參加。他也直接回覆說，因等不到邀請函，已另行安排。
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