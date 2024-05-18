立法院17日進行國會改革5法三讀表決，藍綠白黨團爆發激烈衝突，場外也有約400名民眾集結，就擔心會演變成太陽花2.0。不過中廣前董事長趙少康今直言「根本不能類比太陽花」，他分析當初太陽花是因民進黨為在野黨容易煽動，加上當時抗爭終極對象是北京，抗中形象明確，但「國會改革五法」是增加立法院對行政院的制衡監督，無關抗中保台。

趙少康表示，此次「國會改革五法」是增加立法院對行政院的制衡監督，反對者師出無名，沒有正當性。而且跟北京一點關係都沒有，無關抗中保台。趙說，各民主國家的國會都有調查、聽證權，尤其美國更是如此，總統對國會要做年度國情諮文報告，國會有聽證、調查權，官員需宣示不說謊話，重要官員、大使、將軍都要經過國會同意，這本來就是國會的權責，只是部分權力被毫無功能的監察院分去了，導致立法院變成無牙的老虎。

趙少康說，官員在立法院的囂張跋扈，大家都看到了，立法院增加制衡監督的功能，不分黨派的立委應該都支持才對，現在民進黨立委誓死護航行政官員的表現，這種反民主、反民意的心態，真讓人搞不清楚選民選他們要做什麼？

趙少康表示，這次選舉民進黨只拿到40％的選票，有什麼資格去反對獲得最新60％選票的在野黨？民進黨以前在立法院佔多數的時候，是如何用席次及暴力輾壓在野黨的？年輕朋友難道都忘了？沒有政黨可以永遠是國會多數黨，民進黨應該想想，有一天民進黨是國會多數黨時，會不會反對今天的改革「國會改革五法」？