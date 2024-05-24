綠委換黑衣拿藍白拖敲桌「反黑箱、反擴權」　他糗喊「沒有黑箱」

立法院會今下午繼續處理國會改革法案，民進黨立委全體換裝，身穿印有「反黑箱、反擴權」的黑衣，兩手握著藍白拖拍打桌子，製造出噪音，齊喊「沒有討論，不是民主」。不過，帶頭喊口號的綠委賴瑞隆，一度喊成「沒有黑箱」，使藍委拍手叫好。
今天院會繼續審查《立法院職權行使法》，藍白同樣將相關「不予增訂」的條文撤案，通過民進黨版本的再修正動議「不予增訂」，但民進黨同樣條條訴諸表決，包含要求記名表決、重付表決等，每案要表決8次才通過。
表決過程中，綠委數度要求韓國瑜贊成、反對都要表決，質疑違法《立法院議事規則》36條「表決，應就可否兩方依次行之」，但韓國瑜並未理會。
民進黨立委下午審查時，全體換上寫上「反黑箱、反擴權」的黑衣，兩手握著藍白拖拍打桌子，製造出噪音，齊喊「沒有討論，不是民主」。
不過，帶頭喊口號的綠委賴瑞隆，一度將喊成「沒有黑箱」，藍委拍手叫好，其他綠委連忙高喊「沒有黑箱，才有民主」緩頰。
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